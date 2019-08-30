Игры для крутых компаний

Создаем умные квизы на корпоратив под ваши задачи

Запланированные игры

Квиз на корпоратив или для сплочения сотрудников компании

Хотите сделать корпоратив незабываемым?

Тогда предлагаем вам провести квиз! Это увлекательное интеллектуально-развлекательное мероприятие, которое подарит массу положительных эмоций и впечатлений всем участникам. Мы готовы порадовать организацией квизов как на праздники (Новый год, 8 Марта и др.), так и провести игру на любом вашем корпоративном мероприятии, как элемент тимбилдинга.

QuizAlliance.com - заказать квиз на корпоратив

Почему квиз?

Ваш беспроигрышный вариант на любое мероприятие

Это один из самых недорогих и эффективных способов решения задач мероприятия.

Мы более 20 лет делаем мероприятия и играем в квизы. Опытным путем мы установили, что для участников с высшим образованием и профессиональным уровнем top management, sales, marketing и других - квиз вызывает почти 100% вовлеченность и 99% удовлетворенность мероприятием.

 

А вы знали

Какие задачи решает квиз?

ТИМБИЛДИНГ

сплочение, возможность проявить себя каждому участнику

СНИМЕМ ЗАБОТЫ

заполним ваше мероприятие интересными активностями

ОБУЧЕНИЕ

обучение команды, вовлечение всех участников в общий результат

ОТДЫХ

весело и с пользой провести время, легкое развлечение во время ужина, обеда, завтрака

ЗАКАЗАТЬ QuizAlliance НА КОРПОРАТИВ

Наши услуги

Создаем квизы под ваши задачи 

 обучающие квизы (продукты, услуги);

развлекательные квизы (на ужины и другие события);

объединяющие квизы (тимбилдинг и нетворкинг);

 чемпионаты по квизу (одиночные игры, серия игр, игры лиги и т.д.);

тематические квизы (праздники, дни компании и т.д.);

 музыкальные квизы (по поводу и без повода).

Почему мы?

Мы любим играть в квизы! 

более 20 лет опыта в организации мероприятий;

делаем умные квизы;

понимаем механику игры и делаем так, чтобы участники были вовлечены, а вы получили максимальную пользу;

работаем в команде с клиентом;

гарантируем прекрасную атмосферу;

разрабатываем персональные игры ;

мы делаем это креативно!

Мы в цифрах

20+

лет опыта организации мероприятий 

5

равноценных команд, сможем одновременно провести квиз в 5 локациях

QuizAlliance.com - заказать квиз на корпоратив

500+

и даже на 1000 участников сможем организовать квиз

100%

вовлеченность участников квиза

ЗАКАЗАТЬ QuizAlliance НА КОРПОРАТИВ

до

50

участников

Подберем проверенные, подходящие под клиента и мероприятие наши вопросы

≈ ₽ 145

тысяч

Заказать

 

до

100

участников

Разработаем под вашу компанию тематический тур или всю игру

≈ ₽ 190

тысяч

Заказать

 

до

300

участников

Проведем дополнительную захватывающую индивидуальную мини-игру с призами во время перерыва

≈ ₽ 250

тысяч

Заказать

 

Индивидуальный

тариф

Разработаем квиз под ваши нестандартные задачи на любое количество участников (это могут быть серия игр, чемпионаты, игры нон-стоп и т.д.)

Стоимость просчитывается индивидуально

 

Оставить заявку на просчет

ВКЛЮЧЕНО В КАЖДЫЙ ТАРИФ: 

организация игры

пакет вопросов

ведущий

диджей

квизмены

счетная комиссия

адаптация формата под ваше мероприятие

брендирование основных слайдов игры под клиента

2-3 часа интеллектуального удовольствия

поможем подобрать площадку

Подстраиваемся под тематику вашего мероприятия

 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 

Можно продлить наших сотрудников на весь корпоратив

Организуем аренду и доставку оборудования

Разработаем специализированные раунды под тематику и требования компаний

Без привязки к стандартным тарифам можем разработать игры длительностью от 30 минут

Заказать квиз для крутой компании

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 
1Какое минимальное количество может играть в квиз?
Мы можем организовать игру для 2-х и более команд, где в команде могут быть от 2 до 10 участников.
2Какое максимальное кол-во человек может играть в квиз?
Мы можем взяться за амбициозные проекты и организовать игры на 1000+ человек.
3Сколько времени занимает игра?
Обычно игра занимает около 2-х часов.
4Какое помещение и оборудование нужно для проведения квиза?
Необходимо помещение, где будут отдельные столы для команд, звуковое оборудование и экраны для трансляции пакета вопросов.
5За сколько времени нужно бронировать игру в квиз?
Если вы планируете корпоративное мероприятие, приуроченные к праздникам, то советуем бронировать заранее. Также заранее просим бронировать, если нужно составлять тематические пакеты про вашу компанию.
6Есть ли у вас скидки для агентств?
Есть. Условия обговариваются индивидуально.
7Можно вашего диджея и ведущего заказать на весь вечер?
Это у нас практикуется часто. Условия обговариваются индивидуально.
ЗАКАЗАТЬ QuizAlliance НА КОРПОРАТИВ

НАША КОМАНДА

ЭЛЬДАР АЛИЕВ

 

АВТОР КВИЗА

Любитель квизов, опыт  организации бизнес-миссии и корпоративных мероприятий

НИКИТА СУТЫРИН

РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ

Выпускник ВГИК, журналист, активный участник квизов, опыт организации и ведения мероприятий и киноэкспедиций

ЗАКАЗАТЬ QuizAlliance НА КОРПОРАТИВ
Нам доверяют
БизнесМаркет
Как с нами связаться?

+7 903 494 11 44
igra@quizalliance.com

Москва