Игры для крутых компаний
Создаем умные квизы на корпоратив под ваши задачи
Запланированные игры
Квиз на корпоратив или для сплочения сотрудников компании
Хотите сделать корпоратив незабываемым?
Тогда предлагаем вам провести квиз! Это увлекательное интеллектуально-развлекательное мероприятие, которое подарит массу положительных эмоций и впечатлений всем участникам. Мы готовы порадовать организацией квизов как на праздники (Новый год, 8 Марта и др.), так и провести игру на любом вашем корпоративном мероприятии, как элемент тимбилдинга.
Почему квиз?
Ваш беспроигрышный вариант на любое мероприятие
Это один из самых недорогих и эффективных способов решения задач мероприятия.
Мы более 20 лет делаем мероприятия и играем в квизы. Опытным путем мы установили, что для участников с высшим образованием и профессиональным уровнем top management, sales, marketing и других - квиз вызывает почти 100% вовлеченность и 99% удовлетворенность мероприятием.
А вы знали
Какие задачи решает квиз?
ТИМБИЛДИНГ
сплочение, возможность проявить себя каждому участнику
СНИМЕМ ЗАБОТЫ
заполним ваше мероприятие интересными активностями
ОБУЧЕНИЕ
обучение команды, вовлечение всех участников в общий результат
ОТДЫХ
весело и с пользой провести время, легкое развлечение во время ужина, обеда, завтрака
Наши услуги
Создаем квизы под ваши задачи
обучающие квизы (продукты, услуги);
развлекательные квизы (на ужины и другие события);
объединяющие квизы (тимбилдинг и нетворкинг);
чемпионаты по квизу (одиночные игры, серия игр, игры лиги и т.д.);
тематические квизы (праздники, дни компании и т.д.);
музыкальные квизы (по поводу и без повода).
Почему мы?
Мы любим играть в квизы!
более 20 лет опыта в организации мероприятий;
делаем умные квизы;
понимаем механику игры и делаем так, чтобы участники были вовлечены, а вы получили максимальную пользу;
работаем в команде с клиентом;
гарантируем прекрасную атмосферу;
разрабатываем персональные игры ;
мы делаем это креативно!
Мы в цифрах
20+
лет опыта организации мероприятий
5
равноценных команд, сможем одновременно провести квиз в 5 локациях
500+
и даже на 1000 участников сможем организовать квиз
100%
вовлеченность участников квиза
ВКЛЮЧЕНО В КАЖДЫЙ ТАРИФ:
организация игры
пакет вопросов
ведущий
диджей
квизмены
счетная комиссия
адаптация формата под ваше мероприятие
брендирование основных слайдов игры под клиента
2-3 часа интеллектуального удовольствия
поможем подобрать площадку
Подстраиваемся под тематику вашего мероприятия
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
Можно продлить наших сотрудников на весь корпоратив
Организуем аренду и доставку оборудования
Разработаем специализированные раунды под тематику и требования компаний
Без привязки к стандартным тарифам можем разработать игры длительностью от 30 минут
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НАША КОМАНДА
ЭЛЬДАР АЛИЕВ
АВТОР КВИЗА
Любитель квизов, опыт организации бизнес-миссии и корпоративных мероприятий
НИКИТА СУТЫРИН
РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ
Выпускник ВГИК, журналист, активный участник квизов, опыт организации и ведения мероприятий и киноэкспедиций